Корпорация «Маяк» заявила о планах по реконструкции гостиницы «Большой Урал»

Корпорация «Маяк» (бенефициаром является бизнесмен Владимир Коньков, в прошлом — депутат заксобрания Свердловской области) не исключает возможность реконструкции гостиницы «Большой Урал» в рамках концессионного соглашения. Об этом сегодня на круглом столе Свердловского союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) сообщила вице-президент корпорации Марина Сухановская.

«Мы смотрим на "Большой Урал". Будем выходить с инициативой, чтобы Свердловская область или Екатеринбург взяли объект в свою собственность. Тогда партнеры для нас будут более понятными и работать будет легче»,— отметила госпожа Сухановская.

По ее словам, сейчас здание гостиницы находится в собственности частного лица, которое проживает в Челябинской области и «не стремится вовлекать объект в оборот»: «Пока здание находится в собственности такие формы, как государственно-частное партнерство, закрыты для нас».

Напомним, ранее корпорация «Маяк» представила предложение о заключении концессионного соглашения о модернизации конструктивистского здания — выполнении работ по сохранению и приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия (ОКН) федерального значения «Гостиница Исеть». Согласно проекту соглашения, потенциальный концессионер планирует осуществить работы предусмотренные охранными обязательствами, сохранить функциональное назначение гостиницы и эксплуатировать ее в течение 49 лет. Максимальный срок проведения работ составит три года, а размер инвестиций превысит 400 млн руб. В качестве финансирующей организации в проекте примет участие Уральский банк ПАО «Сбербанк».