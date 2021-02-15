На строительство дороги к школе в ЖК «Окский берег» направят 98 млн рублей

Финансирование дорожного фонда Нижегородской области намерены увеличить на 1,6 млрд. руб. за счет остатков 2020 года, сообщили в пресс-службе законодательного собрания региона. С учетом перераспределения расходов общее увеличение фонда составит почти 2,4 млрд. руб. Такие изменения предлагается внести в бюджет региона на 2021 год.

В частности, на капремонт дорог предполагается направить 1,6 млрд руб. Еще 296 млн руб. выделят Нижнему Новгороду в качестве субсидий на ремонт дорог на улицах Ильинской, Рождественской и Кожевенной. На реконструкцию дорог на улицах Циолковской, Кузьмина и Светлоярской выделят 399 млн руб., на проектирование и строительство дороги к школе в ЖК «Окский берег» — 98,1 млн руб.

Также увеличиваются расходы регионального минтранса на строительство автостанции в Дивееве (35,4 млн руб.) и на предоставление бесплатного проезда болельщикам в пригородных электричках при предъявлении билета на футбольные матчи на стадионе «Нижний Новгород» (4,2 млн. руб.).

Внесение изменений в бюджет рассмотрят на заседании законодательного собрания региона в феврале.

Анастасия Еремина