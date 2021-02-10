Дефицит бюджета Нижегородской области планируют увеличить до 1,8 млрд рублей

Проект очередных изменений в бюджет Нижегородской области на 2021 год внесли на рассмотрение в законодательное собрание региона. Согласно документу, доходную часть планируют сократить на 230 млн руб. до 201,8 млрд руб., расходную – увеличить на 3,6 млрд руб. до 220,6 млрд руб. Дефицит, в таком случае, составит 18,8 млрд руб.

Сокращение доходов связано с тем, что ожидаемые в 2021 году средства от Фонда содействия реформированию ЖКХ были перечислены еще в конце 2020 года.

В бюджет региона заложат 340 млн руб. средств из федеральной казны: 100 млн руб. выплатят хлебопекарным предприятиям и мукомолам для стабилизации цен на хлеб, 65,2 млн руб. пойдут на закупку лекарств для COVID-пациентов, которые лечатся дома. Еще 135,7 млн руб. пойдут на внедрение интеллектуальных транспортных систем.

Согласно поправкам, из регионального бюджета предлагается направить средства на обеспечение льготников лекарствами (665 млн руб.), 250,1 млн руб. – на стимулирующие выплаты врачам за работу с коронавирусом. Также планируется предусмотреть средства на подготовку к 800-летию Нижнего Новгорода и выделить деньги на ремонт фасадов зданий (258 млн руб.), капитальный ремонт площади у вечного огня в кремле (188 млн руб.), ремонт асфальта в кремле (43 млн руб.). Еще 230,5 млн руб. предложено выделить на проведение дополнительных работ в учреждениях культуры: дом Сироткина (Верхневолжская набережная, д.3), выставочный комплекс (площадь Минина и Пожарского, 2/2), Нижегородский художественный музей, усадьба Рукавишникова (Верхневолжская набережная, д.7) Нижегородская областная библиотека имени В.И.Ленина (ул. Варварская, д. 3), центр культуры «Рекорд», Русский музей фотографии, основное здание Хорового колледжа имени Л. К. Сивухина (пл. Минина и Пожарского, д.4).

Анастасия Еремина