Глава буддийского монастыря на горе Качканар написал явку с повинной в полицию

Глава буддийского монастыря Шедруб Линг на горе Качканар Михаил Санников написал явку с повинной в полиции и признался в вырубке деревьев.

«Михаил Санников в присутствии адвоката написал явку с повинной о совершенном им незаконном спиле лесных насаждений. При осмотре места происшествия были обнаружены 22 пня хвойных пород, сумма ущерба устанавливается. В действиях подозреваемого сотрудники территориального ОВД усматривают состав преступления по ст. 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений". Сыщики отдела по борьбе с экономическими преступлениями ОВД Качканара провели осмотр места преступления и по месту жительства подозреваемого. При этом в хозяйственной постройке изъяли три бензопилы», – рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Как указано в группе монастыря «ВКонтакте», несколько добровольцев поднимались на гору Качканар от поселка Косья на автомобиле «Урал». Охранники «Евраза» не разрешили им проехать и не открыли шлагбаум, чтобы позволить грузовику развернуться.

«Что касается провокации, то вряд ли эти сведения соответствуют действительности. Дело в том, что грузовик «Урал» не имел пропуска для проезда через КПП. Именно поэтому он был остановлен. Тогда участники этой скандальной истории на другой машине съездили в поселок за бензопилами, вернулись и спилили деревья, чтобы тягач смог развернуться и продолжить путь. По данному факту проводится проверка, по итогам которой будет принято обоснованное решение о возбуждении или не возбуждении уголовного дела», – добавил Валерий Горелых.

Гора Качканар находится рядом с Собственно-Качканарском месторождении (СКМ) титано-магнетитовых железных руд, освоением которого занимается «Евраз». На объекте, где будут проводиться взрывные работы, находится буддийский монастырь «Шад Тчуп Линг», который был основан 15 мая 1995 года Михаилом Санниковым, самовольно занявшим гору. В монастыре в разное время проживали от пяти до 30 человек, в последние годы объект стал туристической достопримечательностью. В 2014 году Качканарский горсуд постановил освободить земли от монастыря, но приставы не смогли исполнить решение суда из-за труднодоступности построек.

В октябре 2020 года «Евраз КГОК» и буддистская община подписали документ, согласно которому все желающие могут посещать сооружения два раза в неделю — в субботу и воскресенье и в дни буддистских праздников. После длительных переговоров с региональными властями и промышленниками буддистам был выделен участок для строительства храмового комплекса, отсыпана дорога к нему и выделено 26 млн руб. на организацию переезда.

В ноябре уральская буддистская община сообщила о расторжении соглашения с «Евразом» о графике посещения культовых сооружений на горе Качканар. В результате свердловские власти через суд обязали буддистскую общину покинуть гору Качканар.

На прошлой неделе буддистская община передала монастырь на горе Качканар под охрану службы безопасности холдинга «Евраз».