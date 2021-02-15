В Тюменской области госпитализировали двух человек с подозрением на гаффскую болезнь

В больницу Тобольска (Тюменская область) госпитализировали двух жителей деревни Ишменева Ачирского сельского поселения с подозрением на гаффскую болезнь, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального департамента здравоохранения. В данный момент они находятся в удовлетворительном состоянии, медики проводят комплексное обследование.

Напомним, в октябре 2019 года у четырех жителей деревни Ачиры (Тобольский район, Тюменская область) была обнаружена гаффская болезнь. Всего на вертолете были госпитализированы восемь человек, которые заболели после употребления рыбы из озера Андреевское. По данным тюменского Роспотребнадзора, причиной накопления токсина в рыбе могло стать попадание в воду речного и болотного хвоща или сине-зеленых водорослей. В ноябре прошлого года губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о выделении компенсации в размере 10 тыс. руб. жителям деревень Ачиры, Иземеть, Ишменева (Тобольский район).

Алиментарно-токсическая пароксизмальная миоглобинурия или гаффская болезнь — острое заболевание, для которого характерны симптомы пищевого отравления. Токсин попадает в организм человека и животных через пищеварительный тракт с зараженной рыбой. Болезнь поражает мышцы и нервную систему. Заболевание оканчивается смертью в 1—2 % случаев.