У жителей тобольской деревни подтвердили гаффскую болезнь

Консилиум специалистов департамента здравоохранения Тюменской области, в том числе отделения токсикологии ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №1» подтвердил гаффскую болезнь у четверых жителей деревни Ачиры (Тобольский район). Всего на вертолете были госпитализированы восемь человек, которые заболели после употребления рыбы из озера Андреевское, сообщает Роспотребнадзор по Тюменской области.

В ведомстве отмечают, что подготовлено решение о запрете вылова рыбы и использования воды из озера Андреевское до установления причинно-следственной связи. «Причиной накопления токсина в рыбе может быть попадание в воду речного и болотного хвоща, который является индикатором закисления почв и произрастает в болотистой местности, а также сине-зелёные водоросли», - отметили в Роспотребнадзоре.

Алиментарно-токсическая пароксизмальная миоглобинурия или гаффская болезнь — острое заболевание, для которого характерны симптомы пищевого отравления. Токсин попадает в организм человека и животных через пищеварительный тракт с зараженной рыбой. Болезнь поражает мышцы и нервную систему. Заболевание оканчивается смертью в 1—2 % случаев.