Башкирские энергетики ведут массовое техприсоединение в с. Чекмагуш

Техприсоединение потребителя в мкр. Западный с. Чекмагуш.

Октябрьские электрические сети ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК», входящего в АФК «Система») проводят большую работу по технологическому присоединению к сетям новых потребителей. В частности, с 2018 года по 2020 годы в электрификацию нового микрорайона Западный с. Чекмагуш, райцентра одноименного района, энергетики вложили 9,8 млн. рублей. За три годы были электрифицированы улицы Ильфака Смакова, Урожайная, Степная, Революционная и Фестивальная, где уже проживают сотни семей. Чекмагушевский РЭС ПО «ОЭС» ООО «Башкирэнерго» смонтировал четыре трансформаторные подстанции (две — по 250 кВА и две — по 160 кВА), построил 1,5 км ВЛЗ 10 кВ, около 8 км ВЛИ 0,4 кВ. Воздушные линии электропередачи 0,4 кВ — в СИП-исполнении. Это позволило энергетикам на одних и тех же железобетонных опорах использовать совместную подвеску ВЛЗ 10 кВ и ВЛИ 0,4 кВ — случай редкий для сетевого комплекса республики.



В первую очередь, микрорайон Западный предназначается для льготных категорий населения: многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и семей, признанных нуждающимися в расширении жилплощади.

Глава администрации Чекмагушевского района Реканс Ямалеев высоко оценил заслуги ООО «Башкирэнерго»:

— Цивилизация начинается с подвода электроэнергии, — отметил Реканс Фанилевич. — В этом плане компания, которая из своей инвестпрограммы финансирует техприсоединение, является идеальным партнером для нас. Поставили цель электрифицировать микрорайон Западный — и получили готовый результат. На окраине микрорайона видно целое поле с воздушными линиями электропередачи 0,4 кВ. Т.е. дома еще не построены, а электричество уже подведено. Буквально через пару месяцев начнем выделять земельные участки в новом микрорайоне Молодежный для семей, которые работают в агропромышленном комплексе. Его электрификация также ляжет на Чекмагушевский РЭС. Там появится и новая начальная школа. Уверен, что энергетики справятся с электрификацией и этого микрорайона.

В 2021 году для завершения программы электрификации Западного потребуется построить дополнительно 4-5 км ВЛИ 0,4 кВ. Что касается Молодежного, то энергетики ждут от администрации района конкретных карт и схем размещения участков, после чего начнется работа по подготовке к технологическому присоединению.