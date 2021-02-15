Движение по Лубянскому проезду затруднено из-за обрушения строительных лесов

В Москве из-за обрушения строительных лесов затруднено движение по Лубянскому проезду, сообщил столичный дептранс. Строительные леса находились на фасаде пятиэтажного административного здания, находящегося на реконструкции. По информации МЧС, пострадал один человек, который был госпитализирован.

СМИ сообщают, что могли пострадать несколько человек. Строительные леса предварительно рухнули под тяжестью снега, пишет Mash.

В дептрансе Москвы водителям порекомендовали выбирать пути объезда места ЧП. Движение открыто по одной полосе.