Более 10 тонн овощей и грибов изъяли в Калининском районе Петербурга

10194 килограмма шампиньонов, томатов и огурцов без маркировки, подтверждающей страну происхождения, изъяты в ходе таможенного осмотра на Калининской овощебазе. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Осмотр проводился сотрудниками Северо-Западного таможенного управления совместно с петербургским Роспотребнадзором. Возбуждено административное дело по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ, должностные лица Роспотребнадзора арестовали товар после проверки. Всей партии грозит уничтожение в случае, если происхождение продуктов не подтвердится.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал об обнаружении контрафактной партии стеклоомывающей жидкости в промзоне на улице Салова.