Турбизнес РФ просит упростить анкету для получения иностранцами электронной визы

Необходимо упростить анкету для получения иностранцами электронной визы в РФ, считают представители российского турбизнеса. Они опасаются, что имеющиеся сейчас в анкете вопросы затруднят процесс оформления визы. Об этом говорится в обращении Российского союза туриндустрии (РСТ), Российской гостиничной ассоциации и Ассоциации гидов-переводчиков. Они направили письмо вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко и главе МИД Сергею Лаврову, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.

14 декабря 2020 года МИД РФ утвердил список данных, которые иностранцы должны указывать в заявлении для получения электронной визы. В частности, туристам надо сообщить, пользуются ли они соцсетями и мессенджерами, указать их названия и прикрепить ссылки на свои аккаунты. Также надо рассказать о наличии в собственности недвижимости в России, указав все адреса. Кроме того, у иностранцев спрашивают: о намерении «представлять интересы или действовать от имени некоммерческих, международных или государственных организаций»; о навыках владения «оружием, взрывчатыми, ядерными, биологическими или химическими веществами»; о вовлечении в вооруженные конфликты; о намерении осуществлять на территории РФ противоправную деятельностью (в том числе террористическую) или участвовать в политической деятельности.

В РСТ считают, что такая анкета «вряд ли вызовет желание ее заполнить» и даже грозит стать «"заградительной" для въездного турпотока». Предпринимательские объединения просят снизить объем запрашиваемых у иностранцев данных, а также исключить вопросы, которые «могут вызвать наиболее негативную реакцию». Турбизнес считает, что можно ограничиться теми вопросами, которые есть в анкете для получения обычной российской визы для иностранцев (эта анкета действует для всех, кроме жителей США, Великобритании, Канады и Грузии). Либо оставить те вопросы, которые были в анкете для получения однократной деловой, туристической и гуманитарной электронной визы, выдававшейся в рамках пилотного проекта для посещения Дальнего Востока, Калининградской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Напомним, с января 2021 года в России должна была начать действовать краткосрочная электронная виза, но ее оформление приостановили из-за пандемии коронавируса. Такие визы должны предоставляться гражданам 52 стран, в том числе из ЕС. Однократная виза действует 60 суток и позволяет находиться в России 16 суток.