Портал предпринимателей Петербурга признан одним из лучших бизнес-сайтов страны

Подведены итоги одного из старейших в Рунете конкурсов «Золотой сайт». В шорт-лист 2020 года вошел Единый портал предпринимателей Санкт-Петербурга, заняв второе место в номинации «Городской портал для предпринимателей». Обойти его смог только «Портал поставщиков» правительства Москвы.

Об итогах конкурса сообщили в администрации Петербурга. Подчеркивается, что жюри конкурса отметило превращение портала в основной цифровой канал коммуникации бизнеса в условиях пандемии, а также высоко оценило функционал портала. Главными конкурентами Единого портала предпринимателей в борьбе за топовые места были проекты «Мой бизнес – НАО» и «Портал производителей РФ».

Ранее “Ъ-СПб” писал о том, что принадлежащий городу технопарк «Ингрия» за 2020 год поддержал более 100 инновационных проектов в Петербурге.