Технопарк «Ингрия» за год поддержал более 100 инновационных проектов в Петербурге

За минувший год петербургский бизнес-инкубатор «Ингрия» оказал поддержку 107 инновационным проектам — это субъекты малого и среднего предпринимательства.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, средний уровень занятости рабочих мест резидентами БИ «Ингрия» в 2020 году составил 98%. Объем инвестиций, привлеченных в проекты резидентов в прошлом году, достиг 170 млн рублей.

Напомним, что в январе прошлого года “Ъ-СПб” писал о планах комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга потратить на корректировку проектно-сметной документации технопарка на проспекте Большевиков 119,5 млн руб.