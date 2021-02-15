Газпромбанк и Фонд «Сколково» впервые заключили соглашение об оказании услуги банковского сопровождения грантов, которые предоставляются на поддержку пилотных проектов внедрения отечественных цифровых технологий. Цель соглашения – снизить риски нецелевого использования средств получателями грантов. Сотрудничество рассчитано до 2024 года. Общий объем грантов – до 5 млрд руб. Первые грантополучатели уже открыли счета в Газпромбанке.

«Заключенный договор является одним из первых подобных проектов взаимовыгодного сотрудничества банка и институтов развития, что позволит значительно расширить область применения банковского сопровождения и привлечь новых клиентов для увеличения присутствия банка в проектах, связанных с инновационными решениями и цифровыми технологиями», – отметил исполнительный вице-президент Газпромбанка – начальник Департамента банковского сопровождения контрактов Олег Мельников.

Группа компаний Fix Price объявила о «потенциальном намерении» ее акционеров продать часть принадлежащих им акций путем первичного размещения (IPO) бумаг на Лондонской фондовой бирже и Московской бирже. В сообщении Fix Price говорится, что в число «продающих акционеров» войдут компании, подконтрольные основателям сети Артему Хачатряну и Сергею Ломакину. Отмечено, что акционеры-основатели сохранят значительную долю в компании и после IPO.

АвтоВАЗ отзывает 9 тыс. автомобилей Lada X-Ray для замены некачественной детали электроусилителя рулевого управления, сообщает Росстандарт. Отзыву подлежат машины, выпущенные с января по май 2019 года. АвтоВАЗ обещает письмом или по телефону проинформировать владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для ремонта.