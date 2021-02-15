«Челси»–«Ньюкасл Юнайтед»: ставки с повышенными коэффициентами на матч 15 февраля

Ставки на игроков

В Линии принимаются ставки на футболистов обеих команд. На гол Абрахама или Вернера можно поставить за 1.50, на гол Маунта или Альмирона – за 3.80, на желтую карточку Кларку – за 4.70, на ассист Алонсо – за 5.00, на то, что Вернер забьет первый гол в матче и «Челси» победит,– за 5.50, на голевую передачу Жоэлинтона – за 12.00.

Тэмми Абрахам

Тэмми – лучший бомбардир «Челси» в этом сезоне АПЛ. В 18 матчах чемпионата Англии Абрахам забил 6 голов. На гол Абрахама можно поставить за 2.00, на гол правой ногой – за 2.40, на голевую передачу – за 6.50, на гол или ассист – за 1.90, на гол в первом тайме – за 3.70.

Всего в Линии более 15 котировок на Абрахама. Варианты с самыми крупными коэффициентами: голы в обоих таймах – за 12.00, гол левой ногой – за 15.00, автогол – за 50.00.

Мигель Альмирон

Мигель – один из лучших бомбардиров «Ньюкасла» в текущем сезоне чемпионата Англии. В 21 матче Альмирон забил 4 гола, это второй результат в команде. На гол Альмирона можно поставить за 8.00, на гол левой ногой – за 9.00, на голевую передачу – за 12.00, на гол Альмирона и победу «Ньюкасла» – за 25.00.

Всего в Линии более 10 котировок на Альмирона. Варианты с самыми крупными коэффициентами: гол правой ногой – за 20.00, гол из-за штрафной – за 30.00, удаление – за 50.00.

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