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Александр Беглов рассказал о планах развития петербургского транспорта

В общий комплексный план развития транспортной системы агломерации Санкт-Петербурга и Ленинградской области внесены 415 мероприятий. Среди основных – строительство транспортных развязок, Широтной магистрали и скоростной дороги между Петербургом и Москвой.

Об обновлении комплексного плана сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов на своей странице в «Вконтакте». Он рассказал, что новые мероприятия были включены в план по итогам совещания с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным. Губернатор подчеркнул важность готовящихся проектов для всей транспортной системы страны, чьей важной частью является система Петербурга и Ленобласти.

Также господин Беглов сообщил, что вместе с «Ростелекомом» город готовит создание интеллектуальных систем и «умного» освещения для Петербурга.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал новости совместного российско-японского проекта «Умный город».

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