Tesla может начать производство в Индии

Американский производитель электромобилей Tesla планирует построить производственное подразделение в индийском штате Карнатака. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы правительства. Агентство отмечает, что попавший в ее распоряжение документ написан на языке штата, каннада, и является частью более широкого документа о планировании бюджета штата.

Позже глава правительства штата, Буканакере Едиюрапа, сообщил в Twitter о том, что Tesla собирается открыть исследовательское отделение в столице штата, городе Бенгалуру, однако позже он удалил свой твит. Агентство отмечает, что пока неясно, является ли указанное в бюджете предприятие Tesla, и упомянутое в твите, одним и тем же или нет.

Ранее уже появлялись сообщения о планах Tesla открыть производство в Индии, однако о возможном месте стало известно впервые. В декабре, когда было объявлено о начале продаж Tesla в Индии, министр транспорта страны Нитин Гадкари отметил, что в случае успешных продаж компания не исключает сборку своих электромобилей в Индии. В начале этого года Tesla открыла в Китае свой первый зарубежный завод. Сейчас Tesla строит еще два новых завода — в окрестностях Берлина, а также в городе Остин (штат Техас).

Евгений Хвостик