Суд отказал в пересмотре закрытия дела против бывшего подрядчика «Крестов»

Городской суд Петербурга оставил без изменения решение нижестоящего суда о прекращении дела в отношении бывшего главы компании-подрядчика «ГСК» Виктора Кудрина. Компания строила следственный изолятор «Кресты-2» в Колпино.

Напомним, что в январе Петроградский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело в отношении Кудрина в связи с истечением сроков давности.

В сентябре прошлого года фигурант признал вину в злоупотреблении полномочиями при строительстве следственного изолятора «Кресты-2». По данным следствия, он направил 41,9 млн рублей на выполнение работ, не предусмотренных сметой.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Строителю "Крестов " изменили обвинение».