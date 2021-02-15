ЕСПЧ коммуницировал жалобу Юлии Савиновских, у которой изъяли приемных детей

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал жалобу Юлии Савиновских и двух ее приемных детей, которых органы опеки Екатеринбурга забрали из семьи из-за подозрений, что она хочет сменить пол. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава «Агоры» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Наташу Добреву. В жалобе указано, что действия российских властей в отношении Юлии Савиновских нарушают две статьи Европейской конвенции по правам человека — о праве на уважение частной и семейной жизни (ст.8) и о запрете на дискриминацию (ст.14).

На этапе коммуникации ЕСПЧ задал российским властям следующие вопросы:

было ли нарушение прав заявителей, гарантированных ст. 8 конвенции?

было ли прекращение патроната и опеки необходимым в демократическом обществе и соразмерным преследуемой цели?

отвечали ли решения судов о прекращении опеки наилучшим интересам детей?

была ли дискриминация Савиновских на основании гендерной идентичности?

подвергалась ли Савиновских разному обращению в связи с гендерной идентичностью и переходным периодом?

Если да, то преследовало ли это различие в обращении законную цель?

Двух приемных детей из семьи Савиновских изъяли 27 августа 2017 года (у семьи остались трое своих детей). Решение вызвало широкий общественный резонанс, поскольку одной из причин изъятия детей была названа операция по удалению груди седьмого размера. Госпожа Савиновских поясняла, что сделала операцию, поскольку грудь доставляла ей физические неудобства. Но органы опеки сочли, что женщина имеет психическое расстройство, на основании того, что она вела блог о трансгендерности. В конце 2018 года она вместе с семьей уехала в Испанию. Там ее признали мужчиной и позволили сделать операцию по смене пола. Теперь она транссексуал по имени Фрэнсис.