Юлию Савиновских, у которой в Екатеринбурге изъяли приемных детей, признали мужчиной в Испании

Уехавшую с семьей из России екатеринбурженку Юлию Савиновских, у которой после операции по удалению груди органы опеки забрали двоих приемных детей, признали мужчиной в Испании и позволили сделать операцию по смене пола. Об этом госпожа Савиновских рассказала в интервью телеканалу «Настоящее время». По ее словам, психологи и психиатры подтвердили его трансгендерность. Теперь она транссексуал по имени Фрэнсис.

Юлии Савиновских рассказала, что ей предстоит операция по удалению матки. Все расходы покроет медицинская страховка в Испании. Власти также оплачивают съемную квартиру госпожи Савиновских, где она проживает с тремя своими детьми. Также в месяц семья получает от властей около €400. Госпожа Савиновских также рассказала, что ее семья находится под официальной защитой. Однако статуса «беженца» им пока не предоставили.

Двух приемных детей из семьи Савиновских изъяли 27 августа 2017 года (у семьи остались трое своих детей). Решение вызвало широкий общественный резонанс, поскольку одной из причин изъятия детей была названа операция по удалению груди седьмого размера. Госпожа Савиновских поясняла, что добровольно сделала операцию, поскольку грудь доставляла ей физические неудобства. Однако органы опеки сочли, что женщина имеет психическое расстройство, на основании того, что она вела блог о трансгендерности. В середине мая Юлия Савиновских пыталась обжаловать решение райсуда в Свердловском областном суде. Однако облсуд жалобу отклонил. В конце 2018 года она вместе с семьей уехала в Испанию.

Подробнее о ситуации — в материале “Ъ” «Приемным детям Юлии Савиновских отказали в двух инстанциях»