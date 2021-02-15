Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о концепции автомобиля от Hyundai.

В век интернета надо, конечно же, с оглядкой придумывать названия для своих проектов. Потому что если ты называешь проект TIGER, то должен быть готов к тому, что на него будут натыкаться те, кто хочет узнать что-то еще про похождения гольфиста Тайгера Вудса или купить настенный календарь к «году тигра». И наоборот, его не будут находить сразу те, кто ищет сведения о «безэкипажном транспортном средстве максимальной проходимости», которое на прошлой неделе представила Hyundai Motor Group. Но у Hyundai свои резоны. И TIGER в их случае — это аббревиатура — Transforming Intelligent Ground Excursion Robot.

Диковинное транспортное средство было разработано компанией New Horizons Studio, техническим подразделением Hyundai, квартирующим в калифорнийской Кремниевой долине. Беспилотный TIGER предназначен для работы в качестве передвижной научно-исследовательской платформы в экстремальных, труднодоступных местах. Но главная его фишка не в том, что он может передвигаться без водителя. Автомобиль оснащен сложной ходовой частью, состоящей из «ног» и колес. Когда «ноги» убраны, TIGER едет точно так же, как обычный полноприводный автомобиль. Однако если машина застрянет, или потребуется двигаться по участку, преодолеть который с помощью колес невозможно, TIGER способен выбраться с помощью «ног» и пройти подобный отрезок пути с меньшими потерями. Из кузова выдвигаются многошарнирные конструкции, которые действительно чем-то напоминают четыре ноги. А заблокированные от вращения колеса превращаются как бы в ступни.

Логичен вопрос: не проще бы было оснастить тележку выдвижными пропеллерами, чтобы она не шагала, а, как дрон, просто перелетала бы препятствие? Ответ: проект разрабатывался для возможной работы в безвоздушном пространстве. Недаром на большинстве приложенных к релизу картинок машина движется явно не по земной поверхности. И не будем забывать о том, что TIGER — не серийный автомобиль, а пока всего лишь концепция.