Следователи начали проверку в связи с гибелью человека при обрушении кровли котельной на Урале

СКР по Свердловской области начал проверку в связи с гибелью человека при обрушении кровли неработающего цеха предприятия «Уралсельмаш» в пос. Бисерть, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, по предварительным данным, двое мужчин незаконно проникли на территорию цеха, где начали срезать металлические балки с кровли, в результате чего и произошло обрушение. Под завалам погиб один мужчина, сведений о состоянии второго пока нет.

«Зарегистрированы граждане (а это, предварительно, уроженцы одной из бывших союзных республик) в Екатеринбурге, проживали они в пос. Бисерть. Сейчас сыщики уголовного розыска устанавливают их полные и точные личностные данные», — отметил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, ранее в связи инцидентом проверку инициировала прокуратура Нижнесергинского района.