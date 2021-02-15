В Свердловской области при обрушении кровли на заводе погиб человек

В поселке Бисерть (Свердловская область) обрушилась кровля неработающего цеха завода «Уралсельмаш». Погиб один человек, еще один может находиться под завалами. СКР и прокуратурапроводят проверки инцидента.

По предварительной информации, двое мужчин пробрались на территорию местного предприятия, находящегося в данный момент в процедуре банкротства, где пытались срезать металлические балки с кровли цеха. В результате произошло обрушение перекрытий. В данный момент на месте происшествия производится разбор образовавшегося завала. Спасатели обнаружили тело одного из мужчин. Сведений о том, что произошло со вторым, пока нет.

«Мужчины находились на территории бывшего завода "Уралсельмаш" по собственной инициативе (возможно, с целью хищения лома металлов для сдачи в приемные пункты). Зарегистрированы граждане (а это, предположительно, уроженцы одной из бывших союзных республик) в Екатеринбурге, проживали они в поселке Бисерть. Сейчас сыщики уголовного розыска устанавливают их полные и точные личностные данные»,— рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Илья Смирнов, Екатеринбург