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Петербург вошел в продленную до июня программу туристического кэшбэка

Третий этап программы кэшбэка для туристов продлили до 20 июня 2021 года, включив в нее туристические предложения Санкт-Петербурга, сообщил Комитет по развитию туризма.

Город участвует в программе еще с первого этапа. Чтобы принять участие в акции, требуется забронировать тур или гостиницу не менее чем на 2 дня и оплатить тур картой «Мир». Сам кэшбэк поступит на счет в течение 5 дней после оплаты, потолок выплат — 20 тысяч рублей. Если проект постановления будет принят в его текущем виде, программа кэшбэка будет распространена также на детские лагеря.

По мнению председателя Комитета по развитию туризма Сергея Корнеева, «кэшбэк станет существенной федеральной мерой, которая несомненно поможет нам всем — индустрии гостеприимства города, турфирмам и гостиницам — пережить сложный период и перейти к восстановлению отрасли».

Ранее “Ъ” писал о том, как федеральные власти готовят первый этап программы туристического кэшбэка.

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