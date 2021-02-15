Дональд Трамп ушел от импичмента во второй раз

Дональд Трамп все-таки сможет вновь увидеть свое имя в бюллетене на выборах президента. Сенат не смог вынести ему обвинительный приговор по делу об импичменте. Это позволило бы навсегда запретить Трампу занимать госдолжности. Но демократам не хватило десяти голосов. Будет ли бывший глава страны пытаться вновь занять президентское кресло? И какие у него шансы? Расскажет Иван Якунин.

Демократам нужно было две трети голосов Сената, чтобы наказать Трампа за штурм Капитолия 6 января. Их даже поддержали семеро республиканцев, но этого было мало. Теперь у Трампа, по крайней мере, пока, нет никаких юридических препятствий, чтобы снова попробовать себя в предвыборной гонке за пост президента. Политолога Троя Макграфа, который обычно голосует за демократов, решение Сената не расстроило: «Я был бы в восторге, если бы он снова попытался избраться. Клинтон обошла его на 3 млн голосов, Байден обошел — на 7 млн. И вряд ли Трамп справится лучше в следующий раз. Он опорочил свою партию, он за четыре года не сделал ничего. Его президентство было шуткой, он работал непрофессионально, позорил страну. Как демократ, я буду рад, если республиканцы выставят его. Он ни за что не победит».

Слухи о том, что Трамп объявит себя кандидатом на выборах 2024 года, ходят с того дня, как стало ясно, что он проиграл. Сначала анонимные инсайдеры сообщали, что сенсационное заявление будет сделано в день инаугурации Джо Байдена. Теперь источники утверждают, что решение уже принято, и о нем будет объявлено до конца года. Преподаватель Университета Ратгерса в США Сергей Костяев говорит, что пока оценивать шансы республиканца рано: «Согласно данным последних опросов, 87% республиканцев одобряют деятельность Трампа, поэтому, скорее всего, номинацию республиканской партии он получит. А вот сможет ли он снова выиграть общие президентские выборы? Это маловероятно, учитывая ситуацию, как он плохо боролся с пандемией.

Здесь еще важно, как себя покажет Байден. Если у Байдена получится вернуть американскую экономику к докризисному состоянию, то вряд ли у Трампа будут какие-то шансы».

Есть и еще один риск: к моменту начала гонки Дональд Трамп может оказаться за решеткой. После инаугурации он лишился неприкосновенности, и теперь следователи могут дать ход трем десяткам уголовных дел, которые до последнего времени оставались замороженными — там и налоговые махинации, и сексуальные домогательства. На прошлой неделе появилось новое дело — о попытках повлиять на результаты выборов, якобы Трамп после выборов звонил чиновникам из Джорджии и требовал пересчета голосов.

Бывший консультант Республиканской партии Джеймс Джатрас ранее предложил Трампу только один совет: «Беги из страны, беги срочно! Они идут за тобой. Если он думает, что у него есть шанс попробовать еще раз в 2024 году, то он должен знать, что такого шанса нет. Он больше не нужен этой стране. Он попытался совладать с правительством, но теперь даже республиканцы хотят от него избавиться. Все хотят просто продолжить служить своим господам из крупных корпораций».

Тем не менее, пока риск оказаться в тюрьме слишком призрачный, поэтому в теории Трамп может начать подготовку к новой кампании и попытаться взять у Байдена реванш. Вице-президента Камалу Харрис уже спросили о перспективах такой схватки. Реакция была красноречивой — она рассмеялась. Но Трамп, судя по всему, настроен решительно. Уходя с должности, он обратился к своим сторонникам со словами: «Я знаю, что вы разочарованы. Но это только начало нашего увлекательного путешествия». После импичмента он пообещал «сделать Америку снова великой». Значит, у этого сериала будет второй сезон.