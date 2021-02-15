Энергетики идут к потребителю

В Нижнем Новгороде состоялась двухдневная коллегия «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». На совещании директора двадцати региональных филиалов электросетевой компании подвели итоги 2020 года и поставили задачи на ближайшее будущее. Энергокомпании планируют всерьез увеличить нетарифную выручку, продолжить внедрение умных систем учета электроэнергии и стать по-настоящему клиентоориентированной компанией. По сути, предстоит глобальная трансформация монополиста под насущные нужды потребителей электроэнергии — 2021 год объявлен годом клиента.

Надежность и бесперебойность электроснабжения регионов всегда была и остается главным принципом работы «Россетей», однако в стремительно меняющуюся цифровую эпоху монополисту уже недостаточно просто хорошо делать свое дело по передаче электроэнергии, содержанию и текущему ремонту сетей. Как рассказал журналистам генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский, год назад были определены три стратегические цели, к достижению которых компания последовательно продвигается.

Во-первых, это снижение потерь электроэнергии в сетях до нормативного уровня в 7% к 2024 году. «По сути, в этой понятной всем энергетикам величине нет ни доли коммерческих потерь или воровства. Для ее достижения нам необходимо оборудовать все точки поставки интеллектуальными системами учета, чтобы в режиме реального времени контролировать потребление электроэнергии и оперативно управлять мощностью и режимами поставок», — отметил господин Маковский. Пандемия коронавируса и самоизоляция граждан в 2020 году наглядно показали, как ощутимо падает нагрузка простаивавших предприятий и растет энергопотребление в спальных жилых районах. В некоторых населенных пунктах оно увеличилось на 40%. Автоматизация сетей позволила без серьезных сбоев пережить эту новую реальность, но в региональных филиалах предстоит еще много работы для максимального снижения потерь.

Второй ключевой задачей энергокомпаний стало увеличение нетарифной выручки в условиях жесткого ограничения по росту тарифов. Последние несколько лет сетевая компания получает разрешенный рост ниже уровня инфляции (2,8% в 2021 году), поэтому особое внимание уделяется снижению внутренних затрат и возможностям самостоятельного заработка. Оптимизация внутренней структуры привела к сокращению административно-управленческого звена, а сетевая компания начала зарабатывать на всем, что связано с электричеством. Это ремонты оборудования и его обслуживание в сетях потребителей, модернизация наружного освещения по энергосервисным контрактам, сопровождение технологического присоединения к электросетям и многие другие услуги.

По словам Игоря Маковского, специалисты «Россети Центр» теперь готовы комплексно вести весь объем работ по подключению абонентов, в частности на его территории. Заявителю в этом случае не надо бегать по многочисленным инстанциям, разрабатывая и согласовывая проект, — энергетики все сделают за клиента. Не секрет, что в регионах давно сложился серый рынок организаций-посредников, оказывающих весьма хлопотные услуги по подключению к электросетям, однако лучше, когда сети сами готовы напрямую идти к клиенту. За счет охвата этого рынка и растут собственные доходы компании. «К 2024 году доля нетарифной выручки нашей компании должна составлять не менее 5% , в денежном выражении это 10 млрд руб. Учитывая, что начинали мы с планки в миллиард, задача была вырасти на порядок. В 2020 году филиалы в целом справились хорошо и превысили плановые показатели, заработав 3,55 млрд руб. В 2021 году мы планируем заработать на дополнительных услугах уже 5 млрд», — пояснил Игорь Маковский.

Очевидно, что для воплощения столь амбициозных экономических планов нужно не только бороться за госзаказ и коммерческие тендеры, но и повышать собственную производительность труда. Ведь основные функции по развитию электросетевого хозяйства и надежному энергоснабжению с коллектива никто не снимал. Поэтому третьей стратегической целью «Россетей Центра» стало поэтапное увеличение производительности: эффективность труда работников и норма выработки к 2024 году должна фактически удвоиться. Это не значит, что филиалы будут выжимать все соки из рабочих — стартовав в 2018 году с довольно низких позиций, естественная монополия хочет стать крепким предприятием с рыночной точки зрения.

Успеха на рынке не достичь без главного — внимания к клиентам, созданию для них максимального комфорта во взаимоотношениях. Поэтому в компании началась глубокая внутренняя трансформация — прежде всего энергетикам предстоит осознать, что нужно потребителю, поставить себя на его позиции. Работа в этом направлении на местах уже идет: внедряются онлайн-сервисы обратной связи, терминалы самообслуживания, программы лояльности. «2021 год мы объявляем годом клиента и нацелены на то, чтобы кардинально изменить подходы к взаимодействию с нашими потребителями. Все эти цели и задачи включены в программу развития дополнительных услуг сервисов наших филиалов. Новая энергетика точно должна быть клиентоориентированной», — подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский.