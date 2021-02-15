Условия предоставления налоговых льгот нижегородским IT-компаниям могут смягчить

IT-кластер Нижегородской области предложил поправки в региональный закон о предоставлении льгот предпринимателям отрасли. Соответствующий законопроект внесен в законодательное собрание региона, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Сейчас для предоставления льготы необходимо, чтобы доля дохода налогоплательщика от осуществления профессиональной деятельности составляла 90%. Этот показатель предлагается снизить до 70%, так как большинство компаний оказывают сопутствующие услуги – техподдержка, продажа лицензий в составе собственного продукта и оборудования.

Еще одним условием является размер средней зарплаты в компании. Сейчас для получения льгот необходимо, чтобы средняя зарплата сотрудников за предыдущий налоговый период была выше средней региональной зарплаты по этому виду деятельности. Этот критерий предлагается уточнить, установив в законе минимальный порог в 55 тыс. руб.

Закон о налоговых льготах для IT-отрасли приняли в конце 2020 года. Льготы могут получить компании, основным видом деятельности которых является разработка программного обеспечения и консультационные услуги в этой области. Для них ставка налога по упрощенной системе налогообложения составит 1% (если объект налогообложения — доходы) и 5% (объект налогообложения — доходы, уменьшенные на величину расходов) вместо действующих 6% и 15%. Льготы будут предоставлять с 1 июля 2021 года на 10 лет. Ранее представители нижегородской ассоциации IT-компаний заявили, что закон требует корректировки.

Подробнее об этом — в материале “Ъ-Приволжье” «Цифра не сходится».

Анастасия Еремина