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В Свердловской области от кредитных кооперативов пострадали 35 тысяч человек

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова оценила количество пострадавших от нелегальных кредитных потребительских кооперативов (КПК) в регионе в 35 тыс. человек. «Но мы понимаем, что они не все доказанные, но мы такую цифру имели в виду»,— сообщила она на пресс-конференции.

Заместитель начальника главного следственного управления ГУ МВД по Свердловской области Максим Чаплыгин добавил, что в это число входят и заемщики, и участники кооперативов, которые могут считать себя потерпевшими. «У нас нет данных о сумме причиненного им ущерба из-за отсутствия каких-либо документов или информации, что они вкладывали денежные средства»,— сказал он.

Сейчас в производстве следственного управления МВД региона находится восемь дел, связанных с нелегальными КПК. Среди них кооперативы «Первый», «Содействие», «Золотой век», «Фабрика продуктов», «Деловые инвестиции», «Семейная копилка», «Капитал-С» и «Городской». По словам господина Чаплыгина, люди вложили в них около 2 млрд руб.

Всего, по данным Уральского ГУ Банка России, в 2020 году было выявлено 19 нелегальных кредитных потребительских кооперативов, в 2019 году — 76.

Напомним, в январе Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил производство по уголовным делам о создании финансовой пирамиды «Актив» в связи с истечением срока давности. По версии следствия, за пять лет работы кооператив привлек более 26 тыс. вкладчиков со всей России, которые при крахе пирамиды потеряли порядка 1,6 млрд руб.

Михаил Мананников


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