Крымские чиновники винят подрядчиков в подаче грязной воды

«Вода Крыма» вновь подала в дома жителей Симферополя некачественную воду по вине недобросовестного подрядчика, заявил на совещании оперативного штаба по ситуации с водой на полуострове директор госпредприятия Владимир Баженов.

По словам господина Баженова, подрядчик не смог устранить неисправность на своих сетях, и очередная подача воды по недавно подключенному водоводу привела к тому, что в город «опять загнали некачественную воду». «Та вода, которая была в трубе, пошла другим направлением, и все, что за десятки лет накопилось, понесло обратно»,— уточнил Владимир Баженов.

Он также отметил, что «Вода Крыма» остановила подачу воды с этого направления и будет пока обеспечивать город за счет запасов Аянского водохранилища. Помимо этого, господин Баженов вновь подчеркнул, что «Вода Крыма» постепенно будет отказываться от Симферопольского водохранилища как основного источника воды.

Напомним, С 2020 года многие регионы Крымского полуострова испытывают острый дефицит воды в связи с перекрытием Украиной Северо-Крымского канала, сильной засухой и больших водопотерях в сетях. По последним данным «Воды Крыма», в Симферопольском водохранилище осталось 7% запасов воды, в Партизанском — 14%, в Аянском — 26%.

Подробнее о проблеме — в публикации “Ъ” «Из Крыма испарилась вода».

Александр Дремлюгин, Симферополь