В Заксобрании Петербурга отказались обсуждать законодательство о митингах

Совет фракций Законодательного собрания Санкт-Петербурга на заседании 15 февраля отказался рассматривать вопрос об организации депутатских слушаний по «митинговому» законодательству. Об этом рассказал депутат Борис Вишневский «Фонтанке».

Господин Вишневский отметил, что председатель совета сослался на уже подготовленный письменный ответ на обращение, которое, однако, депутаты-заявители еще не получали. Теперь, по его словам, депутаты продолжат борьбу за организацию общественных слушаний за пределами Закса.

Обращение «Яблока» о слушаниях поддерживали также «Справедливая Россия», КПРФ и Партия Роста, а также петербургский омбудсмен Александр Шишлов.

Ранее Александр Шишлов предлагал отсрочить аресты после несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального 31 января.