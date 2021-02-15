Больше 40 свердловских предпринимателей и компаний начали поставлять продукцию X5 Retail Group

Федеральная сеть X5 Retail Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») в 2020 году начала сотрудничать с 83 поставщиками из Уральского федерального округа (УрФО), сообщает пресс-служба сети. Среди них 20 партнеров являются индивидуальными предпринимателями, представителями малого и среднего бизнеса.

Среди регионов Урала больше всего поставщиков из Свердловской области, откуда пришли 42 новых поставщика. На втором месте Челябинская область, где сеть начала сотрудничать с 16 новыми производителями. В тройку лидеров вошла Тюменская область, где зарегистрировано 10 новых партнеров. Также в прошлом году компания начала работать с 8 поставщиками из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), 5 – из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), а также 2 – из Курганской области.

Поставщики из Свердловской области представлены в разных категориях. В супермаркеты они поставляют хлеб, овощи, зелень, сыр, молоко, мясо, газированные напитки, кондитерские изделия, консервация, замороженные продукты и другое. По данным пресс-службы сети, доля местных производителей в товарообороте торговых сетей «Пятерочка», «Перекрёсток» и «Карусель» в некоторых регионах доходит до 30%. В целом, доля отечественной продукции на полках Х5 – около 90%. Всего на полках торговых сетей Х5 представлена продукция 5 152 поставщиков, 1 313 из которых начали сотрудничество с компанией в прошлом году.

«Партнеры Х5 показывают стабильную положительную динамику по бизнес-показателям, а также расширяют географию поставок своей продукции», — отметил главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман.

На 31 декабря 2020 года под управлением компании находились 17 707 магазинов. Сеть включает в себя 16 709 магазинов «Пятерочка», 933 супермаркета «Перекресток» и 56 гипермаркетов «Карусель». Под управлением компании находится 45 распределительных центров.

Напомним, в прошлом году владелец екатеринбургской сети супермаркетов «Елисей» Александр Оглоблин заключил договор с супермаркетом федеральной сети X5 Retail Group «Пятерочкой» на поставку готовой еды. Продукция предпринимателя представлена в 72 магазинах Екатеринбурга.