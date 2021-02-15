Комитет по здравоохранению Петербурга объяснил исчезновение тестового мобильного пункта вакцинации

Условия работы персонала и вакцинации граждан в мобильных выездных пунктах в морозную погоду невозможно признать комфортными, поэтому проект был решено свернуть. Теперь Смольный рассчитывает на открытие пунктов в торговых центрах.

15 февраля председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец на своей официальной странице VK рассказал об итогах работы комитета за прошедшую неделю. На фоне новостей о внезапном закрытии первого в городе прививочного пункта «на колесах» у метро «Гражданский проспект» господин Лисовец пояснил официальные причины закрытия. По его словам, условия в таких пунктах в мороз «нельзя признать комфортными ни для медперсонала, ни для самих граждан». Теперь, как отметил он, власти «делают ставку» на открытие новых пунктов в торговых центрах.

Также господин Лисовец сообщил, что прививочная кампания добралась до психоневрологических диспансеров города.

Ранее “Ъ-СПб” писал о внезапном закрытии мобильного пункта вакцинации от COVID-19. Сначала власти города назвали это «экспериментом» и «инициативой Калининского района».