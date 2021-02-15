Замглавы ФАС Евраев покинул пост

Как и анонсировал “Ъ”, Михаил Евраев освобожден от должности заместителя главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Господин Евраев покидает ФАС по собственной просьбе, говорится в распоряжении.

По данным “Ъ”, после ухода Михаила Евраева курируемые им управления передадут другим замам. В результате вся оборонка сосредоточится в руках Даниила Фесюка, а вся топливно-энергетическая промышленность — в руках Виталия Королева. Прочая промышленность останется у Андрея Цариковского, а новому заму Петру Иванову поручат транспорт, связь и госзаказ.

Господин Евраев занимал пост заместителя главы руководителя ФАС с ноября 2018 года. До этого был замминистра связи и массовых коммуникаций, замминистра регионального развития, а также занимал ряд других должностей.

О новом распределении полномочий в ФАС — в материале “Ъ” «ФАС сократит одного заместителя».