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Ижевск. Удмуртия
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09:55
Суд отменил признание законным бездействия СКР после отравления Навального
12:55
Пожарные в Сарапуле спасли двух детей и двух взрослых
12:16
Водитель сбил лося на трассе в Удмуртии
11:28
Более 855 тысяч исследований на коронавирус провели в Удмуртии
11:03
В Ижевске могут начать штрафовать владельцев мешающих уборке снега автомобилей
10:56
Два человека пострадали в ДТП в Ижевске
10:38
Директора салона сотовой связи из Сарапула осудили на нарушение тайны переговоров
10:32
Руслан Бакиров назначен на пост Глазовского межрайонного прокурора
09:51
Автомобиль столкнулся с грузовиком на трассе в Удмуртии
09:47
Почти 2,5 млн рублей похитили у 15 жителей Удмуртии за минувшие выходные
09:42
Удмуртия опустилась на восемь позиций в рейтинге регионов по качеству жизни
09:23
566 человек расселили из аварийного жилья в Удмуртии за 2020 году
09:03
Более 14 тысяч жителей Удмуртии получили вакцину от коронавируса
08:55
ХК «Ижсталь» проиграл челябинскому «Челмету» со счетом 2:3 по буллитам
08:39
Прокуратура организовала проверку после гибели трехлетнего ребенка в пожаре в Глазове
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Фото: Амир Закиров
«Удмуртский лед» прошел в четвертый раз
Ъ-Удмуртия-Online
от
15.02.2021, 12:01
Ледовые скульптуры разместили на набережной Ижевского пруда
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Экономика
Бизнес
Финансы
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Культура
Спорт
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Огонёк
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Регионы
Автопилот
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