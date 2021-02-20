Больше чем автомобиль

Как сегодня нужно рекламировать автомобиль? Например, так, как это делает Audi: «Оглянитесь вокруг. Будущее уже здесь. Технологии становятся невидимыми. А связь — такой же необходимой для жизни, как вода. Интеллект — таким же естественным, как воздух, которым мы дышим. Мы хотим получать опыт, а не просто пользоваться продуктами. Идеи становятся наибольшей ценностью. А главной роскошью — время. А как же автомобиль? Забудьте это слово. Audi — это нечто большее».

Посыл понятен? Наш автомобиль, говорит Audi, уже не просто автомобиль, а новые возможности. Мы говорим не о механизмах, а о ценностях и стиле жизни.

В формате «два А»

Седаны сегодня, в эпоху тотального засилья кроссоверов,— это точно высокий стиль. Если оставить за скобками модели младших сегментов, то автомобили сегментов Е, D и тем более F — это, без преувеличения, знак избранности, однозначный маркер бизнеса или/и власти. У Audi таких седанов как минимум два — A6 и A8, не считая спортивных версий. И каждый из них — не просто совокупность кузовных панелей, узлов и агрегатов. Их покупают именно как «нечто большее». Кто покупает и для чего?

Приобретение Audi A6 для человека – своеобразный билет в бизнес-класс, не только в автомобильный, но и жизни в целом. Этот седан покупают чаще всего на смену младшей модели Audi. Свой бизнес или карьера топ-менеджера доросли до момента, когда нужен уже не просто приличный автомобиль для поездок на работу или всей семье на выходных, но и символ статуса, лидерства в бизнесе. Элегантный, строгий, комфортный, продвинутый, с задатками спортивности. Представительский и автомобиль выходного дня в одном флаконе. Например, A6 45 TDI.

С владельцем A8, особенно в версии L, совсем другая история. Тут уже не лидерство, а чемпионский титул. Жизнь удалась, так что не надо никому ничего доказывать, поэтому чаще всего новый A8 — на смену предыдущему поколению, ну или представительскому классу другого премиум-бренда. В гараже такого человека обычно несколько автомобилей на все случаи жизни, поэтому у Audi A8, скорее всего, никаких воскресных маршрутов. Как говорится, ничего личного — только бизнес. За рулем A8 обычно сидит персональный водитель, поэтому главное удовольствие тут — быть пассажиром. А значит, скорее всего, это не обычный, а удлиненный на 13 сантиметров A8L, например топовый 60 TFSI.

И возвращаясь к тексту рекламного ролика: если А6 и А8 «не автомобили, а нечто большее», то что они такое? Или даже кто?

1. Надежный партнер

Успех бизнеса сегодня — это во многом умение производить хорошее впечатление, представительские качества, репутация. Владельцы седанов Audi — преимущественно мужчины: у A6 в 87% случаев, у A8 — в 91%. И автомобили для них — прекрасные бизнес-партнеры, союз с ними сулит успех, быть с ними по одну сторону стола переговоров очень выгодно. А6 — младший партнер, A8 — старший, управляющий.

Нынешней концепции плоскостного дизайна Audi, родоначальником которой стал A8, уже четыре года, но кто скажет, что она потеряла актуальность? Внешность A6 и A8 сразу же задает правильный тон в разговоре, производит нужное впечатление: интеллигентная сдержанность, элегантность. В премиальной немецкой тройке у Audi свой фирменный стиль — эстетика прецизионной сборки, пафос дорогого часового механизма. Эти седаны не транслируют вовне никакой примитивной агрессии, избытка тестостерона, при этом от них исходит безусловная сила. Что прекрасно ощущается на дороге — даже самые мощные и быстрые Audi чаще всего задают окружающим стандарты вежливого вождения. И сами показывают его пример.

2. Хорошая инвестиция

Владельцы Audi, как правило, бизнесмены, а значит, хорошо понимают важность показателя ROI — return on investment, окупаемости инвестиций. Так вот, приобретение седана Audi — точно перспективная инвестиция. A6 вообще официально «инвестиционно привлекательный»: так аттестует его производитель в описании модели, а что уж говорить про топовый A8L! Но окупаемость этих инвестиций, строго говоря, не финансовая. Конечно, покупка и регулярное обновление парка автомобилей бизнес-класса или представительского класса — инвестиция в имидж, и эту функцию седаны Audi реализуют на сто процентов. При этом в каждой такой сделке с участием Audi есть еще один приятный бонус, дополнение мелким шрифтом. Покупка A6 и A8 — это вложения также в функциональность, комфорт, наслаждение каждой поездкой. Словом, это инвестиции в качество жизни.

3. Мобильный офис

А вот оставаться всегда онлайн — сегодня уже не часть имиджа, а вопрос выживания. Главный инструмент бизнеса сегодня — смартфон, и седаны Audi хорошо понимают эту боль своих владельцев. Точка доступа Wi-Fi в этих автомобилях, часть системы Audi connect, обеспечивает устойчивую и непрерывную связь с миром: электронная почта, интернет, Skype, SMS на ноутбуке, планшете или смартфоне. Хотя смартфон, конечно, лучше подключить через Audi Smartphone Interface через порт USB или по Bluetooth и вывести управление гаджетом непосредственно на дисплей MMI. Продвинутые седаны Audi поддерживают и Apple CarPlay, и Android Auto. Навигатор с мгновенным отслеживанием транспортных потоков и пробок онлайн — это само собой, причем в Audi он один из лучших, видит даже грунтовые дороги. Цифровая приборная панель с экраном диагональю 12,3 дюйма позволяет вывести карту прямо перед глазами водителя. Так что на деловую встречу «мобильный офис» Audi доставит своего владельца вовремя, куда и откуда бы он ни ехал. А пассажиру A8L к тому же позволит в это время плодотворно поработать: два съемных Android-планшета на заднем ряду тут не только для развлечения.

4. Служба безопасности

Эта статья расходов хорошо знакома каждому предпринимателю — чувство безопасности стоит дорого. Но Audi тут не скупится: вперед на дорогу смотрят лазерный сканер, радар большой дальности, инфракрасная камера (это часть системы ночного видения) и камера вверху лобового стекла. А весь периметр автомобиля целиком охраняют еще четыре радара средней дальности, столько же камер кругового обзора и двенадцать ультразвуковых датчиков, тоже по кругу. Передние и задние радары также сканируют пространство на 75 метров вбок и контролируют слепые зоны. zFAS — центральный контроллер, разработанный Audi,— обрабатывает и оценивает информацию от радарных сенсоров, камер, ультразвуковых датчиков (в общей сложности от 23 источников) и при необходимости вмешивается. Например, при угрозе бокового столкновения система Audi pre sense 360° мгновенно приподнимет кузов автомобиля на 8 сантиметров, чтобы удар пришелся не на стойку и двери, а на порог. Всего от внешних опасностей и собственных ошибок человека в салоне Audi оберегают 39 бодигардов — электронных ассистентов.

На безопасность владельца Audi и других участников движения работают даже светодиодные фары Audi Matrix LED — у A8 они дополнены более «дальнобойной» технологией лазерного света Audi laser light. Если ночью камера распознает в световом пятне передних фар встречный автомобиль, система «вырежет» в световом пучке темное пятно точно по его контуру, оставив ярко освещенными все зоны вокруг.

А адаптивный круиз-контроль A8 умеет считывать с навигатора данные о маршруте (повороты, перекрестки, рельеф местности, текущая дорожная ситуация) и играть на опережение, например самостоятельно снижать скорость перед «закрытым» поворотом.

И это как раз тот случай, когда разговор не о технологиях, а о ценностях. О ценности человеческой

жизни.

5. Генератор положительных эмоций

Но жизнь должна быть не только безопасной, но и приятной, особенно для бизнесмена, как правило работающего в режиме 24х7. И премиальные седаны Audi — неплохой и постоянный источник радости жизни: с их-то сочетанием динамики, маневренности и комфорта!

Мы говорили про A6 45 TDI и A8L 60 TFSI. У дизельного V6 под капотом A6 — 245 сил, бензиновый V6 в старшей версии седана, 55 TFSI, развивает 340 сил. Линейка двигателей A8L еще шире: кроме уже упомянутых выше V6, дизельного и бензинового, топовый A8L оснащается 460-сильным бензиновым V8. Каждый из трех моторов дополнен технологией MHEV (mild hybrid electric vehicle) «мягкого гибрида», позволяющего сэкономить 0,7 литра топлива на 100 километров.

И если разница в размерах у седанов солидная — в длину почти 40 сантиметров, то разница в массе — всего 100 килограммов. Так что если A6 достигает «сотни» за 6,5 секунды, то A8 — за 4,6. Неожиданно! Ну и кто из них лучший автомобиль выходного дня — спортивный седан А6 или гигант А8 с колесной базой 3,128 метра? У A6, впрочем, место для ног задних пассажиров тоже самое большое в классе…

У обеих машин — хороший драйверский набор: 8-ступенчатый автомат, классический полный привод quattro с дифференциалом Torsen, подруливающая подвеска. На скоростях до 60 км/ч задние колеса могут поворачиваться на 5 градусов в направлении, противоположном передним, сокращая радиус поворота автомобиля на полметра. А после 60 км/ч все четыре колеса при перестроении подруливают в одном направлении, улучшая устойчивость автомобиля. И самочувствие пассажиров, особенно заднего ряда. В случае с A8L это особенно важно — все-таки представительский лимузин. Тут главное удовольствие, напомним, быть пассажиром. Так что четырехзонный климат-контроль, ионизация воздуха, ароматизатор салона, штатная система активного шумоподавления Active Noise Cancellation, премиальный звук Bang & Olufsen — это все само собой разумеется. Но над плавностью хода A8 специально трудится электронная платформа ходовой части ECP: мгновенно поднимает и опускает адаптивную пневмоподвеску, изменяет передаточное число рулевой рейки и обратную связь на руле. Передняя камера заранее сканирует дорожное покрытие, а электромеханические приводы Predictive Active Suspension с функцией прогнозирования, работающей в тандеме с пневмоподвеской, заранее приподнимают или опускают каждое из колес по отдельности, готовя к прохождению неровности. И можно ставить стакан воды на торпедо и не пролить на ходу ни капли — см. YouTube.

И все-таки видно, чей именно комфорт для A8L важнее. Функция массажа с 21 режимом есть в каждом сиденье. Но только на правом заднем есть функция массажа ступней. На «месте босса».

Александр Янковский