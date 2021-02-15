Кассация отменила оправдательный приговор по делу о вырубке в Ильменском заповеднике

Судебная коллегия по уголовным делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции удовлетворила представление заместителя прокурора Челябинской области и отменила оправдательный приговор заместителю директора ФГБПУН «Ильменский государственный заповедник» Светлане Филимоновой по делу о вырубке леса на 5 млн руб.

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, 13 июля 2020 года Миасский городской суд оправдал замдиректора заповедника по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 260 и ч. 1 ст. 262 УК РФ (незаконная рубка деревьев и нарушение режима заповедника). Следствие оценило ущерб в размере 5 млн руб. Суд апелляционной инстанции подтвердил решение Миасского горсуда, отклонив представление государственного обвинителя.

«Седьмой кассационный суд согласился с доводами кассационного представления прокуратуры области, незаконные судебные решения отменил, уголовное дело по незаконной вырубке леса в заповеднике направил на новое судебное рассмотрение по существу»,– сообщает пресс-служба прокуратуры.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», первый приговор по уголовному делу о вырубке 59 берез, 38 сосен и одной осины Миасский горсуд вынес в сентябре 2013 году. Тогда замдиректора Ильменского заповедника, подписавшую приказ о вырубке деревьев вдоль линии электропередачи, признали виновной в незаконном уничтожении леса и приговорили к 3,5 годам условного лишения свободы. Светлана Филимонова настаивала на своей невиновности. По ее словам, вырубались деревья, угрожающие повреждению ЛЭП. В результате апелляционная инстанция отменила приговор и направила его на новое рассмотрение.