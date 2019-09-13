В Миассе осудили замдиректора Ильменского заповедника за рубку леса на 5 млн рублей

Миасский городской суд вынесен приговор в отношении заместителя директора ФГБПУН «Ильменский государственный заповедник» Светланы Филимоновой, обвиняемой в незаконной рубке деревьев и нарушении режима заповедника (ч.3 ст.260 и ч.1 ст.262 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, установлено, что замдиректора заповедника, являясь также руководителем отдела государственной охраны учреждения, изготовила приказ о разрешении рубки деревьев вдоль линии электропередачи и подписала его у руководителя, используя сложившиеся доверительные отношения. С 19 июня по 6 июля 2018 года сотрудники заповедника на основании этого приказа срубили 59 берез, 38 сосен и одну осину на общую сумму более 5 млн руб.

Обвиняемая не признала свою вину. По ее словам, вырубка производилась для расчистки линии электропередачи от деревьев, угрожающих повреждению ЛЭП, на основании действующего законодательства и внутренних документов заповедника.

В результате суд согласился со стороной обвинения и приговорил Светлану Филимонову к 3,5 годам условного лишения свободы, с испытательным сроком в 3 года и штрафом в 150 тыс. руб. Также, удовлетворен гражданский иск о возмещении причиненного ущерба. Для его обеспечения арестовано имущество осужденной: автомобиль Hyundai Tucson и однокомнатная квартира в Миассе на общую сумму более 3 млн руб. Приговор не вступил в законную силу.