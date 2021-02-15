В Свердловской области 263 новых случая заражения COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки новой коронавирусной инфекцией заразились 263 человека, еще 10 пациентов скончались, сообщает источник “Ъ-Урал”.

За весь период пандемии в регионе COVID-19 заразились 75 027 человек, из них больше 67 тысяч выздоровели, 2231 пациент скончался.

Отметим, что в регионе идет массовая вакцинация от коронавируса. В среднем ежедневно медики прививают около 9 тыс. человек. Первым компонентом вакцины привились уже почти 80 тыс. свердловчан, полностью вакцинировались — более 14 тыс. человек. В Екатеринбурге привиться от COVID-19 можно в 16 медучреждениях.