МУП «Водоканал» Лабинска оштрафовали на 11 млн рублей за загрязнение окружающей среды

Суд удовлетворил исковое заявление о привлечении к ответственности МУП «Водоканал» Лабинска за загрязнение окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба Южного управления Росприроднадзора.

Нарушения со стороны компании выявили в ходе изучения отчетов предприятия о лабораторном контроле за работой очистных сооружений системы водоотведения Лабинска. Во время проверки было выявлено превышение предельно допустимых концентраций по нескольким категориям загрязняющих веществ.

Исходя из расчетов Росприроднадзора, сумма понесенного ущерба составила 11 млн руб. По решению суда лабинский МУП «Водоканал» должен оплатить ее в полном объеме.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в начале февраля 2021 года Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил требования Росприроднадзора о взыскании с Новороссийского морского торгового порта 44,5 млн руб. за вред, причиненный Черному морю.

В ходе проверки было выявлено, что при осуществлении погрузки на причале акватория порта была загрязнена угольной пылью и крошкой на площади 35 тыс. кв. м. Кроме того, на водной поверхности в районе того же причала были обнаружены нефтепродукты на площади 147 кв. м.

Алексей Белянин