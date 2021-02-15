Глава Чкаловского района Екатеринбурга Вячеслав Мишарин ушел в отставку

Вячеслав Мишарин покинул должность главы администрации Чкаловского района Екатеринбурга. Согласно информации, опубликованной на официальном сайте районной администрации, исполняющим обязанности назначен заместитель главы по социальным вопросам Евгений Шипицын.

Напомним, в конце января в отставку ушел глава Железнодорожного района Екатеринбурга Андрей Курочкин. Исполняющим обязанности была назначена заместитель главы района Лилия Белоблоцкая. Местные СМИ сообщали о том, что причиной ухода господина Курочника могла стать плохая уборка снега на улицах района.

Вячеслав Мишарин родился в 1959 году в совхозе «Чупинский» Талицкого района Свердловской области. В администрации Чкаловского района проработал около 30 лет: с 1992 года занимал пост заместителя главы по вопросам потребительского рынка, а с 2008 года был назначен главой районной администрации.