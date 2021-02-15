Четыре муниципалитета Кубани получат 280 млн рублей на проекты по созданию городской среды

Администрация Краснодарского края выделит 280 млн руб. на проекты по созданию городской среды в малых городах и исторических поселениях. Соответствующее постановление подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Деньги получат четыре муниципалитета. В частности, по 80 млн руб. выделят Тихорецкому и Лабинскому городским поселениям, еще 70 млн руб. получит Курганинское городское поселение и 50 млн руб. – Таманское сельское поселение. Деньги выделяются в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в конце декабря 2020 года стало известно, что в Краснодарском крае рассматривают возможность создания института развития градостроительства и городской среды. На базе новой структуры планируют объединить архитекторов, урбанистов, инженеров, дизайнеров и общественных деятелей, которые будут внедрять современные решения городской среды, проекты благоустройства скверов и парков, транспортных систем и пр.

Алексей Белянин