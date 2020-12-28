На Кубани планируют создать институт развития городской среды

В Краснодарском крае рассматривают возможность создания института развития градостроительства и городской среды. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона по итогам краевого совещания.

На базе новой структуры планируют объединить архитекторов, урбанистов, инженеров, дизайнеров и общественных деятелей, которые будут внедрять современные решения городской среды, проекты благоустройства скверов и парков, транспортных систем и пр.

По мнению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, такая работа поспособствует достижению целей национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Известно, что в рамках нацпроекта в крае благоустроили более 300 общественных территорий. К 2024 году необходимо повысить качество городской среды на 30%.

Первый заместитель главы края Андрей Алексеенко сообщил, что с начала 2020 года департамент по архитектуре и градостроительству согласовал 79 дизайн-проектов.

Как писал "Ъ-Кубань", в Краснодаре сформировали общественный совет по озеленению города. В состав Совета вошли общественники, архитекторы, научные сотрудники, биологи, специалисты отдела озеленения департамента городского хозяйства и ТЭК.

Наталья Решетняк