Большегрузам закрыли въезд во Владивосток из-за непогоды

Движение большегрузных автомобилей по Владивостоку, а также их въезд в город, временно запрещено из-за метели, сообщила мэрия города. Управление МВД по Приморскому краю также сообщило об ограничениях на движение большегрузов по объездной дороге.

«ГИБДД ввело ограничения на передвижение и въезд в город на время непогоды большегрузного автотранспорта»,— указано на сайте администрации Владивостока. По сообщению регионального управления МВД в Instagram, движение большегрузов ограничено на участке дороги Новый-Де-Фриз-Седанка-Патрокл. Улица Карла Шефнера, самый крутой спуск Владивостока, закрыта для всех видов транспорта.

По данным Примгидромета, скорость ветра во Владивостоке днем будем в пределах от 17 до 22 м/с, с порывами до 26 м/с. Ожидаемая температура воздуха в городе — от 8 до 10°С, текущая, по данным «Гисметео»,— 9°С ниже нуля. Мэрия Владивостока со ссылкой на синоптиков отметила, что снегопад продлится до 19:00 (12:00 мск).