Суда увеличили долю

В корпоративном сегменте все большую долю занимает лизинг судов. По итогам девяти месяцев 2020 года его объем сохранился на уровне предыдущего года, что на фоне падения в других сегментах позволило ему значительно увеличить свою долю. Еще одна причина стабильности сегмента, по мнению управляющего директора ГК «Альфа Лизинг» Ольги Гришиной, заключается в том, что «суда действительно изношены и потребность в них увеличилась». «В 2021–2023 годах государство потратит 10,4 млрд руб. на субсидирование кредитов и лизинга для новых судов, ожидается обновление российского флота и реализация проектов по строительству морских и речных судов»,— указывает и гендиректор «ВТБ Лизинга» Дмитрий Ивантер. Он напоминает, что Минпромторг планирует продлить до 2023 года субсидии, которые частично компенсируют заказчикам строительства новых судов в России расходы на выплату процентов. Вместе с тем этот сегмент во многом зависит от деятельности одной компании — ГТЛК. Как отмечает старший директор «Эксперт РА» Руслан Коршунов, она «заключала более 3/4 всех сделок с водным транспортом». По его оценке, при отсутствии существенных переносов сроков по строительству судов в этом году рост нового бизнеса «составит не менее 15%, а CAGR за 2020–2023 годы составит около 20%».

Илья Усов