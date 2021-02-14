Виталий Фридзон расстрелял команду мира

В воскресенье в Москве прошел «Матч всех звезд» Единой лиги ВТБ. В главном шоу лиги, проводившемся уже в пятый раз, встречались команды «Звезд России» и «Звезд мира». Победили первые — со счетом 183:162. Лучшим игроком матча стал защитник «Зенита» Виталий Фридзон, настрелявший за счет дальних попаданий на 57 очков.

У Единой лиги ВТБ к «Матчу звезд» отношение трепетное. Лига долго шла к реализации этого проекта, пять лет назад воплотила задумку и с тех пор смогла вывести его на уровень главного баскетбольного шоу страны. А в этом году проведение матча представлялось особенно важным. В некотором роде он был символом того, что спорт после всех коронавирусных ограничений возвращается в должном виде. Не только с баскетболистами на площадке, но и со зрителями на трибунах. До полного заполнения трибун «ВТБ Арены», в третий раз подряд принимавшей шоу (она же будет его домом и в 2022-м), не дошло. Требования регулирующих органов предписывают, что заполняться стадионы могут пока только наполовину. Так что в продажу поступило чуть более 4 тыс. билетов. Они были раскуплены полностью. То же самое наверняка случилось бы, окажись в продаже вдвое большее количество.

В этом году устроители шоу в качестве его темы выбрали тему «Ромео и Джульетта». Неудивительно, учитывая, что игра пришлась на День святого Валентина. Специально для «Матча звезд» был нарисован комикс, в котором его авторы попытались скрестить произведение Уильяма Шекспира и баскетбол. Получилось, надо признать, красочно. Ну и, конечно, никуда не делись традиционные конкурсы, сопутствующие матчу. А именно конкурс бросков сверху и конкурс трехочковых бросков. В первом победу одержал защитник «Енисея» Таюс Бэттл. Во втором — защитник «Нижнего Новгорода» Артем Комолов. Кстати, в битве снайперов не принимал участия Виталий Фридзон, побеждавший в прошлом и позапрошлом годах. Но как оказалось, он просто берег силы для основного действа.

Оценивать выставочные матчи с сугубо спортивной точки зрения занятие бессмысленное. Баскетболисты в первую очередь стараются удивить публику чем-то особенным, зачастую примеряя роли, не свойственные им в другое время.

Часто ли можно увидеть Алексея Шведа, исполняющего данки? А тут лидер «Химок» очень даже успешно забивал сверху. Впрочем, упомянутый уже Фридзон из роли снайпера как раз не выбивался. На его счету 26 дальних бросков. 16 из них достигли цели. С учетом успешных двухочковых попыток набралось 57 очков, что обусловило признание Фридзона игроком матча (положенные ему за это 500 тыс. руб. он намерен передать на благотворительность). Тут уместно вспомнить, что в середине недели УНИКС выиграл у «Зенита» со счетом 59:58. А в субботу «Зенит» и ЦСКА на двоих набрали 145 очков. В «Матче звезд» последний показатель был перекрыт уже к большому перерыву. А к концу матча установился счет 183:162 в пользу «Звезд России». За время существования шоу это уже третья победа российской команды.

Арнольд Кабанов