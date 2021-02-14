«Ювентус» проверит португальскую крепость

По мнению аналитиков букмекерской компании «Фонбет», противостояние в рамках стартового раунда плей-офф Лиги чемпионов, в первом матче которого «Порту» в среду принимает «Ювентус», не выглядит равным. Но, кажется, максимально осложнить жизнь представляющемуся его безусловным фаворитом итальянскому гранду португальский клуб все-таки может — например, за счет своей обороны, на групповом этапе выглядевшей просто железобетонной.

На бумаге эта пара, конечно, представляется сочетанием двух очень разных по «весу» футбольных величин — и в историческом контексте, и в актуальном. «Ювентус» — безусловный европейский гранд, вечный, но не самый удачливый претендент на еврокубковые триумфы. «Порту», хотя и в его послужном списке грандиозные триумфы тоже есть, — скорее «второй эшелон», тот, что сразу за безусловными грандами.

Для «Ювентуса» текущий сезон, конечно, складывается не то чтобы гладко-гладко. При новом и неожиданном — в свете практически полного отсутствия серьезного тренерского опыта — наставнике Андреа Пирло он довольно мучительно набирал тонус, допустил немало осечек. И сейчас ясно, что, если «Ювентус» и добьется десятого подряд успеха в чемпионате Италии, то выгрызать его у успевших оторваться «Милана» с «Интером» придется с кровью.

Правда, именно после Нового года дела у туринцев долго шли, надо сказать, неплохо. В середине января они проиграли в своем первенстве «Интеру» — 0:2, но затем одерживали победы. А еще выиграли Суперкубок, убедительно одолев «Наполи». А еще взяли реванш у «Интера», справившись с ним в полуфинале Кубка страны. И лидер «Ювентуса» Криштиану Роналду, на котором и при Пирло во много завязана туринская игра, вроде бы в форме – регулярно забивал сам и помогал забивать партнерам. То есть все это совсем не похоже на какой-то кризисный отрезок, хотя именно перед плей-оффом Лиги чемпионов итальянский монстр выдал выпадающий из тренда матч. Его футбол во встрече с «Наполи», если чем-то и отличался, то вялостью и дефицитом идей, а поражение — 0:1 — выглядело абсолютно заслуженным.

При этом у «Порту» дела точно обстоят не лучше. У него в нынешнем сезоне не блестящий состав — бывали гораздо лучше и ярче. И в своем чемпионате он в трех турах подряд разошелся с оппонентами — «Белененсишем», «Брагой» и «Боавшитой» — миром, уже прилично отстав от располагающегося на верхушке таблицы «Спортинга». А это оппоненты пониже уровнем, чем «Наполи».

Но кое-какие нюансы, оценивая расклад перед этой встречей, все же нужно учитывать. Вот, допустим, свежие матчи «Ювентуса» — те, что были до срыва с «Наполи». Формально все абсолютно благополучно. «Рому», «Сампдорию», «Болонью» он обыграл с одинаковым счетом 2:0. И вообще, туринцы зимой пропускают совсем мало. Но, возможно, это просто стечение обстоятельств. Ведь, скажем, «Болонье» и «Роме» они позволяли стрелять по своим воротам чрезвычайно часто — соперники нанесли 11 и 15 ударов соответственно. Иными словами, железобетонной стеной тут не пахло, чужие контратаки «Ювентус» по-прежнему отнюдь не всегда ловит.

А еще тем, кто думает, будто «Порту» обречен, надо знать, как он играл в этой Лиге чемпионов на групповом этапе. А играл он, разрушая стереотип насчет того, что сила любой португальской команды — в атаке. «Порту» брал обороной. Эта линия решала почти все. Гостевой матч против «Манчестер Сити» с тремя голами в ворота «Порту» так и остался единственным, в котором соперник «Ювентуса» пропускал. Ему не забили в обоих играх «Марсель» и «Олимпиакос», ему не забил в ответной встрече манчестерский клуб. Причем, надо говорить не столько о крепости именно четверки защитников с 37-летним Пепе во главе, часто травмирующимся, но, когда здоров, не очень-то похожим на сходящего со сцены ветерана, сколько об общей структуре. Мало команд демонстрируют такую плотность при срыве атак соперников, в котором постоянно задействованы и хавбеки — Матеус Урибе, Сержиу Оливейра, Отавиу. Так что без проблем справиться с, может, не слишком эффектным, но прагматичным и цепким «Порту» у «Ювентуса» едва ли выйдет.

Тем не менее, эксперты «Фонбет» в этом противостоянии отдают предпочтение туринскому гранду даже несмотря на то, что играть он будет в гостях — на его победу действует коэффициент 2,04. Шансы «Порту» одолеть дружину Пирло оцениваются коэффициентом 4,25. Матч состоится 17 февраля в 23.00 по московскому времени.