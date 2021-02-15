Чемпионат мира по биатлону в Поклюке (Словения)

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км. 1 (3-й в спринте). Эмильен Жаклен (Франция) — 31.22,1 (0 промахов). 2 (8). Себастьян Самуэльссон (Швеция) — отставание 7,3 (0). 3 (5). Йоханнес Бё (Норвегия) — 8,1 (2)… 7 (10). Эдуард Латыпов — 1.35,1 (2)… 16 (26). Александр Логинов — 2.28,6 (4). 17 (19). Матвей Елисеев (все — Россия) — 2.45,1 (3).
Женщины. Гонка преследования, 10 км. 1 (1-я в спринте). Тириль Экхофф (Норвегия) — 30.38,1 (2 промаха). 2 (9). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — отставание 17,3 (1). 3 (2). Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 33,0 (2)… 23 (19). Ирина Казакевич — 2.45,7 (3)… 29 (36). Ульяна Кайшева (обе — Россия) — 3.08,0 (3).