Гранды эпохи перемен

Во вторник в первом матче, возможно, самого громкого противостояния в стартовом раунде плей-офф нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов встретятся «Барселона» и ПСЖ – два футбольных гиганта, находящиеся в очень непростой стадии поиска нового облика. У парижского клуба ситуация непростая вдвойне из-за потерь ключевых фигур нападения – Неймара и Анхеля Ди Марии. В шансах команд разбираемся вместе с аналитиками компании «Фонбет».

У этого матча звучная «афиша», которую хочется увидеть на более высокой стадии, нежели 1/8 финала, и классная с точки зрения свежего бэкграунда подоплека. Это не просто схватка двух футбольных великанов, а схватка двух великанов, находящихся в похожем и довольно непростом положении.

Барселонская то ли полноценная перестройка, то ли реконструкция – уже довольно заезженная тема с известными составляющими: неудачи концовки прошлого сезона – внутренние и в Лиге чемпионов, мучительные поиски стабильности в чемпионате, признание сложности финансового положения. Во второй половине зимы «Барселона» обрела некоторую прочность и к плей-офф Лиги чемпионов подошла с семью подряд победами в испанском первенстве. Но это относительная прочность. Цельные игры в исполнении сегодняшних каталонцев – по-прежнему большая редкость, как правило, без «турбулентности» не обходится.

Перестройка ПСЖ – тема куда более свежая. Лето на нее не намекало. Титул победителя национального первенства ПСЖ, в отличие от «Барселоны», никому не отдал, в Лиге чемпионов дошел до финала, в котором уступил слишком уж бронебойной «Баварии». Но и просто участие в финале уже тянуло на успех, а трудный старт в очередном французском чемпионате можно было легко списать на последствия вспышки коронавируса и скомканную подготовку.

Но вдруг в декабре ПСЖ объявил о том, что увольняет наставника Томаса Тухеля. Его сменщиком стал Маурисио Почеттино – специалист трендовый, классно поработавший в прошлом десятилетии с «Тоттенхемом». И он быстро показал, что просто использованием наследия Тухеля ограничиваться не будет, а будет, как и в Лондоне, активно варьировать атакующие схемы и подбирать оптимальные.

С аргентинцем ПСЖ уже успел взять один трофей, обыграв «Марсель» в матче за Суперкубок. Но пока все-таки нельзя сказать, будто бы идеи Почеттино цветут в команде пышным цветом. У ПСЖ случаются срывы, и он может уступить даже «Лорьяну», пропустив от аутсайдера три гола. А надежды на то, что в борьбе с «Барселоной» могучая атака обязательно компенсирует шероховатости в тылах, существенно подкосили свежие новости. Сначала травма бедра отправила на лечение Анхеля Ди Марию — очень важную с точки зрения разгона выпадов и подыгрыша фигуру. А за несколько дней до матча с «Барселоной» в кубковой встрече «сломался» Неймар — еще более значимый для нападения ПСЖ персонаж, чем Ди Мария. Без них даже такому тонкому тактику, как Почеттино, кажется, невозможно, придумать убийственную расстановку. «Ниццу» в чемпионате он кое-как – 2:1 – обыграл, но «Барселона», даже «перестроечная», это ведь совсем не «Ницца».

И именно каталонцам в этом противостоянии отдают предпочтение эксперты букмекерской компании «Фонбет» — коэффициент на их победу составляет 1.99. Шансы на победу парижан букмекеры оценивают гораздо скромнее — коэффициентом 3.70. Матч состоится 16 февраля в 23.00 по московскому времени.