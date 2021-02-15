Российские биатлонисты не вышли из преследования

Гонки преследования, завершившие первый уикенд чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке, не принесли сборной России медалей, но кое-какие признаки возможной борьбы за них в будущем предъявили. По крайней мере гонка мужская, в которой Эдуард Латыпов снова выглядел очень неплохо и занял седьмое место, а Александр Логинов, не попав в топ-десятку, показал элитную скорость.

Оба словенских преследования формально, кажется, достойны лишь того списка, где содержатся гонки, для тех, кому интересен российский биатлон, но не представляющие никакой ценности. Шансы на награды и до старта были невелики из-за неудачного спринта, на дистанции эти шансы ни во что по-настоящему существенное так и не материализовались. Но, возможно, такого отношения заслуживает лишь преследование женское — с третьей победой на чемпионате Тириль Экхофф и россиянками в неприметной массовке.

С гонкой мужской история чуточку сложнее и явно не такая мрачная. Тут зацепиться было за что. В первую очередь, разумеется, за выступление Эдуарда Латыпова, который приехал на чемпионат мира в статусе темной лошадки с неярким бэкграундом и неясным потенциалом, а уже на старте первенства намекнул на то, что потенциал может оказаться объемнее, чем все думали. Спринт в исполнении Латыпова был очень неплох, преследование — еще достойнее. В нем он переместился с десятого места на седьмое, обновив карьерный рекорд: так высоко российский биатлонист еще никогда не забирался. И это было честное, что ли, перемещение — не на удаче, на серийных чужих промахах, а собственными усилиями.

Фактически всю дистанцию Эдуард Латыпов держался приклеенным к авангарду, к тому отряду, что ведет борьбу за призы.

Он выдерживал темп даже сильнейших представителей этого авангарда — бесподобного во всех отношениях в воскресенье француза Эмильена Жаклена, который второй год подряд взял золото в преследовании, и норвежца Йоханнеса Бё, неожиданно уступившего в борьбе за серебро шведу Себастьяну Самуэльссону, подкараулившему момент для спринтерского рывка. Ну, почти выдерживал — отставал, конечно, но не так чтобы катастрофически, совсем чуть-чуть.

И с нервами у Эдуарда Латыпова было все в порядке. В этой гонке «капнули» многие из тех, кто котировался выше. Чемпион спринта швед Мартин Понсилуома, например, отвалился вообще на первом же рубеже. Латыпов, по сути, не «капнул»: две стрельбы лежа — идеальная точность, две стойки — по промаху на каждой. И такой показатель — пара штрафных кругов на четыре рубежа — в принципе абсолютно нормальный, в иных условиях — вполне годящийся для того, чтобы сражаться за награды. Латыпову не повезло в том смысле, что не фальшивили стрелявший божественно, кажется, даже не прицеливаясь, Жаклен и Самуэльссон или фальшивили в пределах той самой элитной нормы, по минимуму, все, кто очутился впереди него.

Улучшили позиции по сравнению со спринтом и два других «железных» биатлониста российской основы. Матвей Елисеев, 17-й в преследовании, совершил скачок скорее символический, вряд ли кричащий о будущих его подвигах,— на две позиции, а вот Александр Логинов прыгнул аж на десять строчек вверх — на 16-ю.

Для биатлониста, несколько лет исполняющего роль бесспорного лидера сборной России, раньше не постоянно, но регулярно конкурировавшего с главными биатлонными талантами века, такой прыжок, конечно, не повод для гордости.

Но в данном случае, учитывая специфику ситуации, важнее проекция на ближайшее будущее. А она смотрится неплохой.

Если Латыпов двигался по словенской трассе почти на уровне быстрейших биатлонистов, то Логинов, на прошлогоднем чемпионате мира связку из спринта и преследования отработавший триумфально,— золото плюс бронза, как в наиболее благополучные свои времена,— именно что на уровне быстрейших. Если брать время, затраченное исключительно на преодоление дистанции в 12,5 км, Логинов был пятым. А от первого, то есть, разумеется, Йоханнеса Бё, всегда показывающего космическую резвость, его отделили 22 секунды, приблизительный эквивалент штрафного круга.

По сути, слабостью Александра Логинова, как и в спринте, была лишь стрельба: четыре промаха — это не то чтобы катастрофа, но для битвы за подиум даже при отличной скорости перебор. А вот если меткость Логинова будет соответствовать его обычному уровню, то такая битва ему гарантирована в следующей гонке — индивидуальной. В этом жанре он недавно, на последнем перед чемпионатом мира кубковом этапе в Антхольце, одержал победу.

Алексей Доспехов