Авторитет армянских властей тряхнуло из-под земли

В субботу, 13 февраля, в Армении произошло землетрясение магнитудой 4,7 баллов и интенсивностью около шести баллов. Серьезных разрушений нигде не было, но ереванским клубам, торговым центрам и ресторанам пришлось на время остановить работу и попросить посетителей выйти на улицу. Выбежали из своих домов и напуганные подземными толчками жители некоторых многоэтажных зданий. Было у землетрясения и политическое изменение — оно вызвало еще одну волну критики в адрес премьера Никола Пашиняна и слухи о применении «сейсмического оружия» Турцией.

Субботнее землетрясение, которое достаточно сильно ощущалось в армянской столице, называют едва ли не самым мощным за период независимости. Сейсмолог Сос Маргарян сравнил его с землетрясением 1992 год в городе Мартуни, неподалеку от озера Севан. «Тогда треснули стены некоторых домов, но сильных разрушений не было»,— рассказал он. На этот раз эпицентр землетрясения находился в 8 км к юго-востоку от Еревана, а глубина его залегания составила 10 км.

Сейсмологи зафиксировали около 20 повторных толчков, в результате чего МЧС страны до вечера призывало людей оставаться на улице.

По данным “Ъ”, эта мера в целом соблюдалась. В момент толчков и сразу после них практически все торговые центры и рестораны в центре Еревана попросили посетителей выйти наружу. Через полчаса, когда толчки утихли, некоторые посетители стали проситься обратно, но им отказывали.

После трагедии в Спитаке в 1988 году, когда землетрясение разрушило сразу несколько городов и привело к гибели 25 тыс. человек, в армянском обществе достаточно популярны слухи о «сейсмическом оружии», которое якобы могут применять враги армянского народа. Разговоры о нем заполнили соцсети и сейчас. Но если в 1988 году сторонники конспирологических теорий подозревали в случившемся советское правительство, то теперь они винят Турцию. «Нужно серьезно расследовать версию искусственного землетрясения. Особенно если его эпицентр находился недалеко от границы с Турцией»,— отмечают они.

Правда, учитывая напряженную ситуацию в стране, куда более важными можно назвать политические последствия землетрясения. Как только толчки утихли, премьер страны Никол Пашинян написал на своей странице в Facebook короткое сообщение: «По предварительным данным разрушений нет. В общине Эребуни Еревана пострадал один дом, один гражданин получил легкую травму. В нескольких местах отвалилась плитка».

Но даже это вызвало множество гневных постов о том, что комментировать землетрясение должно МЧС, а не премьер-министр. «Есть лишь одно, что вы должны сделать, это подать в отставку»,— писали граждане страны. А другие напоминали, что в ноябре 2020 года, когда азербайджанская армия заняла Шушу, премьер Армении не был столь оперативен и первое время отрицал потерю ключевого города Нагорного Карабаха.

Наиболее бдительные пользователи также заметили, что армянский премьер трижды отредактировал свою запись в Facebook, приводя ее в соответствие с данными МЧС страны.

Присоединились к критике и бывшие соратники премьера, например экс-начальник Службы государственного контроля Давид Санасарян. «Хотя бы сейчас проведите профессиональные курсы и научите людей, что делать во время землетрясений, чтобы вместо паники и разговоров в соцсетях они могли следовать правилам безопасности. Не знать не стыдно, а не урегулировать ситуацию — преступно»,— написал он.

Судя по всему, эти призывы были услышаны, и уже спустя несколько часов по общественному телевидению Армении показали ролики о том, как действовать во время землетрясения.

Аршалуйс Мгдесян, Ереван