Задержанных в Казани активисток будут судить за баннер о женской забастовке

На активисток «Социалистической альтернативы» Анастасию Пузакову и Ксению Безденежных составили протоколы по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его организации). В документе (копия есть у «Ъ-Казань»), что девушки на согласованном митинге использовали баннер о женской забастовке «против режима, угнетения и нищеты». Такой плакат, по мнению полиции, «не соответствует официальной цели проводимого публичного мероприятия».

В движении «Социалистическая альтернатива» поясняют, что во время митинга от активистов просили закрыть дату забастовки, что «они и сделали сразу после этого требования». Однако затем, по данным движения, полиция стала утверждать, что сотрудник исполкома «ультимативно требовал» свернуть баннер.

Митинг «против задержаний и репрессий» прошел сегодня на площади Тысячелетия напротив Казанского кремля. Акция была согласована мэрией Казани. Уже после акции на улице Баумана полицией были задержаны девять активистов «Социалистической альтернативы». Их доставили в отдел полиции «Япеева». Шестерых отпустили без составления протоколов.

В движении «Ъ-Казань» сообщили, что двух активисток доставили в Вахитовский райсуд. По ч.5 им грозит штраф либо обязательные работы. Еще на одного активиста Джавида Мамедова составили протокол по ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). По данным «Социалистической альтернативы», молодого человека оставили на ночь в отделе полиции. Ему грозит штраф либо административный арест.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"